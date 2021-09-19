Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı sonrasında lige döndü ve Başakşehir deplasmanına odaklandı. Sarı lacivertliler, Almanya yolculuğu sonrasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu akşam saat 19:00'da Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Fenerbahçe, rakiplerinin bazılarının kazandığı haftada mutlak galibiyet almak istiyor.

Aykut Kocaman ile geçen sezonu tamamlayan bu sezon ise çıktığı 4 maçta henüz puan alamayan Başakşehir ise puan veya puanlar alarak kötü gidişe dur demek istiyor.

VAR VE AVAR BELLİ OLDU

Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı MHK'nın bugün gerçekleştirdiği atama sonrasında belli oldu. Bu atamaya göre bu karşılaşmada VAR koltuğunda Ali Şansalan, AVAR koltuğunda ise Ekrem Kan oturacak.