Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın VAR ve AVAR'ı belli oldu. MHK'nın yaptığı atama sonrasında bu maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan otururken AVAR olarak Ekrem Kan görev yapacak.
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı sonrasında lige döndü ve Başakşehir deplasmanına odaklandı. Sarı lacivertliler, Almanya yolculuğu sonrasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu akşam saat 19:00'da Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Fenerbahçe, rakiplerinin bazılarının kazandığı haftada mutlak galibiyet almak istiyor.
Aykut Kocaman ile geçen sezonu tamamlayan bu sezon ise çıktığı 4 maçta henüz puan alamayan Başakşehir ise puan veya puanlar alarak kötü gidişe dur demek istiyor.
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı MHK'nın bugün gerçekleştirdiği atama sonrasında belli oldu. Bu atamaya göre bu karşılaşmada VAR koltuğunda Ali Şansalan, AVAR koltuğunda ise Ekrem Kan oturacak.