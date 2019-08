Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’e 6 sezon sonra 2’de 2 yaparak başlayacak. Medipol Başakşehir ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 kaybetmişti. . İki takım arasında ligde oynanan 22 maçta sarı-lacivertliler, 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini 11 Şubat 2018’de 2-0’lık skorla almıştı. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, Başakşehir’in iç sahadaki 31 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmıştı.

Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Başakşehir'in maç kadrosu:

İlk 11:

Mert Günok - Junior Caiçara - Aurelien Chedjou - Aziz Behich - Miguel Vieira - Eljero Elia - Okechukwu Azubuike - Edin Visca - Arda Turan - Marcio Mossoro - Enzo Crivelli

Yedekler:

Volkan Babacan - Uğur Uçar - Carlos Ponck - Furkan Soyalp - Gökhan İnler - Kerim Frei - Soner Aydoğdu - Demba Ba - Fredrik Gulbrandsen - Robinho

Fenerbahçe'nin maç kadrosu:

İlk 11':

Altay - Ozan Tufan - Jailson, Zanka - Dirar - Tolga Ciğerci - Emre Belözoğlu - Deniz Türüç, Garry Rodrigues - Max Kruse - Vedat Muriç

Yedekler:

Harun Tekin - Sadık Çiftpınar - Serdar Aziz - Abdulcebrail Akbulut - Murat Sağlam - Miha Zajc - Ferdi Kadıoğlu - Alper Potuk - Mehmet Ekici - Allahyar Sayyadmanesh

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy (Behich), Azubuike, Gökhan, Visca, Mossoro, Robinho, Gulbrandsen

Fenerbahçe: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Fenerbahçe'de son dakika

Hasan Ali Kaldırım’dan sonra Gazişehir maçında da Victor Moses sakatlanmıştı. Nijeryalı’nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı haberinin üzüntüsü devam ederken bir şok da Mauricio İsla ile yaşandı. Şilili savunmacı da 3 hafta görev yapamayacak. Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ise kadroya dönecek.

Başakşehir'de son dakika

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Turuncu-Lacivertliler’de İrfan Can Kahveci, Yeni Malatya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Uzun süredir sakatlığı devam eden savunmanın önemli ismi Epureanu ile Mahmut Tekdemir, bu akşam da görev yapamayacak. Gael Clichy’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

6 sezon sonra 2’de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’e 6 sezon sonra 2’de 2 yaparak başlayacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

Ersun Yanal’la ilk peşinde

Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti. Yanal’la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir’i yenmesi durumunda Süper Lig’deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe’nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında konuk olacağı Medipol Başakşehir’i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2’sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0’lık skorlarla aldı.

Ligde 23. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Kadıköy’de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Okan Buruk, Yanal’a karşı 2-1 önde

Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2’sinde Buruk, 1’inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı.

Okan Buruk ve Ersun Yanal’ın birbirlerine rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)

Akhisarspor: 6 - Trabzonspor: 1 (2017-2018)

Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)

Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

Fenerbahçe son 5 maçtır kazanıyor

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde oynadığı son 4 karşılaşmayı geçen sezon kazanırken, ligin ilk haftasında 5-0’lık galibiyetle sonuçlanan Gazişehir Gaziantep mücadelesiyle beraber ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve geçen seneden beri devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi. Ancak Fenerbahçe, Yanal dönemlerinde 6 galibiyetlik seri yakalayamadı. Başakşehir’e karşı çıktığı son 4 lig maçında galip gelemeyen ve 2 beraberlik, 2 galibiyet alan Ersun Yanal, daha önceki 10 lig maçında ise rakibine karşı 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etmiş, mağlubiyet ise görmemişti.

Pas isabetinde zirve Fenerbahçe’nin

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında gösterdiği performansla pas isabetinde zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, yüzde 90 pas isabet oranı yakalarken, Başakşehir ise yüzde 71 ile son sırada yer aldı. 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 76.3 ile en fazla topa sahip olan, 661 isabetli pas yapan, 9 isabetli şut çeken, 40 defa rakip ceza sahasında topla buluşan, 6 net gol pozisyonuna giren, 5 gol atan ve yüzde 89.8’le en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım Fenerbahçe oldu. Gazişehir karşısında yaptığı 661 isabetli pas, sarı-lacivertlilerin son altı sezonda bu alanda bir maçta yakaladığı en yüksek sayıydı.