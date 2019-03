Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Süper Lig’deki son iki maçında Beşiktaş’la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor’u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi. Sarı kart cezalısı Andre Ayew, maçta forma giyemeyecek. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Fenerbahçe ilk 11'ler

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov, Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Marcio Mossoro, Arda Turan, Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Moses, Eljif Elmas, Roberto Soldado.

Tek eksik Ayew

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Deplasmanda kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

Başakşehir 8 puan fark attı

Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Clichy’nin sakatlığı sürüyor

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında konuk olacağı lider Medipol Başakşehir’i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2’sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0’lık skorlarla aldı.

Ligde 22. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 22. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Kadıköy’de yapılan maç 0-0 tamamlandı.