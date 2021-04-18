Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart! Gerginlik sonrası...

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçını tamamlayamadı. Karşılaşmanın 30. dakikadasında Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mahmut, 60. dakikada ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Milli futbolcu, Enner Valencia'ya yaptığı faul sonrası Ekvadorlu ile gerginlik yaşadı. Araya giren iki takım futbolcuları tansiyonun yükselmesini engellerken hakem Cüneyt Çakır, Mahmut ve Valencia'ya sarı kartını gösterdi.

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Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Mahmut Tekdemir'den faydalanamayacak.



