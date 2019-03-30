Spor Toto Süper Lig'de topladığı 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

TFF 2. Lig'in en genç ekibi olan Sinan Yücer yönetimindeki Pendikspor, 18 yaş altı 5 oyuncu ile çıktığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Başakşehir'in tek sayısı Demba Ba'dan gelirken, Pendikspor'a galibiyeti golleri Okan ve Oktay kaydetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2 günlük izinin ardından Salı gününden itibaren çalışmalarını sürdürecek.