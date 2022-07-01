Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Eren Karaağaç’ın transferi için kulübü Lorient ile anlaşarak genç futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Eren Karaağaç’ın imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.
Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.