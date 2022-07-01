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Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Lorient'ten 18 yaşındaki savunma oyuncusu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Temmuz 2022, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. 

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Eren Karaağaç’ın transferi için kulübü Lorient ile anlaşarak genç futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Eren Karaağaç’ın imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.


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