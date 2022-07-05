Başakşehir, 21 yaşındaki sol beki Emre Kaplan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Emre Kaplan, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Emre Kaplan için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hatayaspor'a kiralanan Emre, 5 maçta forma şansı bulmuş ancak skor katkısı verememişti.