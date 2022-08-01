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Başakşehir, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Başakşehir, 31 yaşındaki orta saha Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

01 Ağustos 2022, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 31 yaşındaki orta saha Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Turuncu Lacivertliler, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi feshedilmiştir. Emre Çolak’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hatayspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Emre Çolak, Başakşehir formasıyla 8 maça çıktı, skor katkısı sağlayamadı.

Bonservisini eline almasının ardından Göztepe ile anlaşan Emre, İzmir temsilcisi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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