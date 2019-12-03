Başakşehir duvar ördü

Sezon başında Abdullah Avcı’nın yerine teknik direktörlüğe Okan Buruk’u getiren ve yenilenen kadrosuyla lige giriş yapan Başakşehir, istediği puanları alamayarak beklentilerin uzağında kalmıştı.

03 Aralık 2019, Salı 06:53 Son Güncelleme:
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Başakşehir duvar ördü

Sezon başında Abdullah Avcı’nın yerine teknik direktörlüğe Okan Buruk’u getiren ve yenilenen kadrosuyla lige giriş yapan Başakşehir, istediği puanları alamayarak beklentilerin uzağında kalmıştı. Süper Lig’in ilk 5 haftasında 2’şer yenilgi ve beraberlik ile sadece 1 galibiyet elde eden Turuncu-Lacivertliler, söz konusu süreçten sonra yükselen bir grafik sergiledi.

İstanbul ekibi, Antalyaspor müsabakasından da 2-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde ikinciliğe yükseldi. Geride kalan sezonun ilk yarısını ağlarında 8 gol görerek kapatan ve bu alanda hem ligin hem de Avrupa’nın en iyi takımı olan Başakşehir, 2019-2020 sezonunun başlarında ise bu başarısından uzak bir görüntü sergilemişti.

9. haftaya kadar olan maçlarda 12 gol yiyen Buruk’un takımı, son 4 haftada adeta kalesine duvar ördü. Savunma hattında Skrtel, Epureanu, Ponck, Clichy ve Caiçara’nın başarısı, kalede Mert Günok’un kurtarışları sayesinde İstanbul ekibi, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında yalnızca 1 gol yedi.

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