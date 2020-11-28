Başakşehir - Denizlispor maç sonucu: 3-3

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. 59'da Demba Ba'nın golüyle 3-0'lık üstünlüğü yakalayan ve uzatma bölümüne de 3-1 önde giren Başakşehir, Denizlispor ile 90+2 ve 90+7. dakikada yediği gollerle 3-3 berabere kaldı. Başakşehir'in golleri 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba'dan gelirken Denizlispor'un gollerini 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Murawski attı.

Başakşehir, 10. maçında puanını 14 yaparken 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Denizlispor ise 6 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 11. dakikada Başakşehir, Gulbrandsen ile öne geçti. Orta sahada topla buluşan Nacer Chadli, savunma arkasına pasını atarken karşı karşıya kalan Gulbrandsen golünü atmayı başardı: 1-0.

13. dakikada ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Gulbrandsen, Nacer Chadli'ye çevirdi. Chadli'nin vuruşu, Pantilimon'da kaldı.

19. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Rodallega'nın şutu savunmaya çarparken havalanan topta Bakalorz'un kafa vuruşu, auta gitti.

19. dakikada Denizlispor'da Sagal, sağ kanattan topu içeri çevirirken Rodallega'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

GOL | 21. dakikada bu kez Visca'nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Gulbrandsen, bir kez daha kaleciyle karşı karşıya hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Gulbrandsen, son 3 haftadaki 5. golünü attı.

23. dakikada bu kez Gulbrandsen, savunma arkasına çok şık bir pas attı. Bu kez karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunu Pantilimon çıkarırken dönen topta Mahmut'un vuruşu yandan dışarı gitti.

30. dakikada Denizlispor'da Sagal'ın pasında savunma arkasına sarkan Rodallega'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, iki hamlede Volkan Babacan'da kaldı.

34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati’nin sert şutunda top, kaleci Volkan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada Denizlispor'da Sagal'ın yaptığı ortaya Başakşehir ceza sahasında oluşan karambol sonrası Mustafa Yumlu vurdu. Mustafa Yumlu'nun vuruşunu Skrtel, çizgiden çıkaran isim oldu.

58. dakikada Başakşehir'de Edin Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Chadli'nin vuruşu, Denizlispor savunmasından döndü.

Demba Ba'dan ilk gol

GOL | 59. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Visca'nın penaltı noktası üzerine yerden yolladığı topa Demba Ba, çok sert bir vuruş yaparak farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Demba Ba, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Denizli'den iki hafta sonra ilk gol

GOL | 62. dakikada Denizlispor'da Sacko, sağ kanattan hareketlenen Özer'i gördü. Özer, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Denizlispor, Süper Lig'de iki maç sonra gol sevinci yaşadı.

74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruş, kaleci Pantilimon'da kaldı.

85. dakikada Başakşehir'de Rafael'in yerine oyuna giren 17 yaşındaki Ravil Tagir, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

GOL | 90+2. dakikada Sagal'ın ortasında Ravil Tagir'in ters vuruşunu Volkan Babacan çıkarsa da dönen topta Rodallega, skoru 3-2'ye getirdi.

PENALTI | Başakşehir'de Skrtel'in ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesine gidildi ve Denizlispor penaltı kazandı.

GOL | 90+7'de Denizlispor'da Murawski, penaltıdan skoru 3-3 yaptı.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael (Ravil Tagir dk. 85), Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can (Azubuike dk. 68), Mahmut (Guiliano dk. 78 ), Visca (Hasan Ali dk. 68), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Berkay dk. 78)

Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Mesanovic dk. 46), Aissati, Sacko (Recep Niyaz dk. 82), Sagal, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)

Fotoğraflar: Saycan Sayım