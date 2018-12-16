Başakşehir de Galatasaray da mutlu!

Süper Lig’de haftanın sonucu en merak edilen karşılaşmalarından biri olan Başakşehir-Galatasaray kapışmasında kazanan çıkmadı. 90 dakika sonunda taraflar 1-1’lik sonuçla puanları paylaştı. Kağıt üzerinde baktığımızda hem Başakşehir hem de Sarı- Kırmızılılar, alınan 1 puana çok da üzülmedi. Şu ana kadarki performansıyla şampiyonluğun en güçlü ekibi konumunda yer alan ev sahibi, ilk yarının bitmesine 1 maç kala en büyük rakiplerinden biri olan Cim Bom’la arasındaki puan farkını korumayı başardı.

En zorlularından biriydi...

Konuk Galatasaray’a baktığımızda ise teknik direktör Fatih Terim’in cezası sebebiyle kulübede olmadığı, cezalı ve sakat oyuncularının bulunduğu bir ortamda sezon en zor deplasmanlarından birinden puan alarak ayrıldı. Böylece Aslan, sıkıntılı geçirdiği ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala devreyi en az hasarla kapatma yolunda önemli bir puanla evine dönmüş oldu.

Bu haberi de okudular Galatasaray'da şok sakatlık!