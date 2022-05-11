Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.