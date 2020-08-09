2012'de Kayserispor’dan Fenerbahçe'ye imza atan ve bu takımın 8 yıl formasını giyip kaptanlığını yapan Hasan Ali Kaldırım, sol bek mevkisine Filip Novak ve Caner Erkin transferlerinin ardından takımdan ayrılmıştı. Dün sabah saatlerinde yayınladığı mesajla ayrılığı duyuran Milli oyuncu akşam saatlerinde Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray ile Trabzonspor’un da gündemine geldiği iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, Süper Lig şampiyonu ile yaptığı görüşme sonunda imzayı attı.

Clichy'nin yerine

Turuncu-Lacivertli kulübün CEO’su Mustafa Eröğüt’ün katıldığı törende Hasan Ali Kaldırım’ın 3 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi. Şampiyonluk başarısını sürdürülebilir kılmak isteyen İstanbul temsilcisi 35 yaşındaki Gael Clichy ile yollarını ayırmasının ardından bu boşluğu Hasan Ali'yle doldurdu.

'İyi anılarla ayrılıyorum'

Deneyimli sol bek sosyal medya hesabından Fenerbahçe için paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde geldiğim bu kapıdan kaptanlık mertebesine erişmiş bir tecrübeli oyuncu olarak çıkıyorum. Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den"

'Formamızı şerefle taşıdı'

Fenerbahçe'den de Hasan Ali'ye bir veda mesajı geldi. Başarılı oyuncuya teşekkür eden Sarı-Lacivertliler, "Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubandını koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla Milli Takım’ın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ağır bir sakatlık yaşadı

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Hasan Ali sadece 20 maça çıkabilmişti. Buna rağmen 4 kez gol pası veren deneyimli sol bek görev yaptığı süre boyunca performansıyla beğeni kazanmıştı.