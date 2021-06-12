Başakşehir Chadli ile sözleşme uzattı

Süper Lig 'de önceki sezonu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon takıma katılan Belçikalı oyuncu 22 resmi maça çıkarken 4 gol - 3 asistlik katkı yaptı.

Belçika A Milli Takımı ile Euro 2020 kadrosunda yer alan Chadli, Aykut Kocaman'ın gelecek sezon en önemli kozlarından biri olacak. Kariyerinde Tottenham, Monaco gibi önemli kulüpler bulunan ve 60'ın üzerinde Milli olan yıldız oyuncu Chadli, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Anderlecht forması giymişti

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme yenilemesinin ardından kısa bir açıklamada bulunan Chadli, kulübüyle olan sözleşmeyi iki yıllığına daha uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Umarım yeni sezonda kupalar almak için mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.







