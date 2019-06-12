Başakşehir Caiçara için 3 milyon Euro istiyor!

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayırmalarının ardından Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Kara Kartal’da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. 55 yaşındaki teknik adamın isteği doğrultusunda Avcı’nın eski kulübü Başakşehir’in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara için menacerler aracılığıyla nabız yoklayan Beşiktaş’a İstanbul ekibinden geri dönüş yapıldı. Turuncu- Lacivertliler’in 30 yaşındaki Sambacı için belirledikleri bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu bildirildi. Beşiktaş Yönetimi’nin bu talebi değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Schalke’den transfer edilmişti

Başakşehir’e 2017 yılında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ten 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Junior Caiçara, İstanbul ekibinde 3 sezonda 97 karşılaşmada görev yapmıştı. Abdullah Avcı’nın Başakşehir’in başında olduğu dönemde takımında en çok güvendiği isimler arasında yer alan tecrübeli ismin de Beşiktaş’a transfer olma konusunda istekli olduğu öğrenildi.