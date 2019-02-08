Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: 1-1
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Başakşehir, 1-1'lik beraberlik sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, dakikalar 21'i gösterirken Edin Visca'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kristian Opseth'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Yediği golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklenen Eruzumspor, soyunma odasına geride girse de aradığı golü 74'üncü dakikada buldu.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Egemen Korkmaz'ın attığı kafa golüyle skor 1-1'e geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Başakşehir, bu sonuçla puanını 45'e, Erzurumspor ise 18'e yükseltti. Ev sahibi ekip, kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Maçtan Dakikalar
2. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho’nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı.
11. dakikada Visca’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Obertan’ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert’i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.
35. dakikada Obertan’ın pasında topu alan Eduok’un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada Visca’nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho’nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic’i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
74. dakikada Emrah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed’in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’in müdahalesiyle kornere gitti.
Başakşehir - BŞB Erzurumspor ilk 11'ler
Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Takdemir, Alexandru Epureanu, Gael Clichy (25' Joseph Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro (64' Demba Ba), Eljero Elia (81' Arda Turan), Robinho
BŞB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Pierre Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı (46' İbrahim Akdağ), Jasmin Scuk, Gilles Sunu (64' Emrah Başsan), Gabriel Obertan, Samuel Eduok, Kristian Opseth (79' Rashad Muhammed)
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
Hakem: Cüneyt Çakır
Sarı Kartlar: Taylan Antalyalı (10'), Alexandru Epureanu (22'),Emre Belözoğlu (82'), Robinho (86')