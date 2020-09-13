Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, Celtic'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Eylül 2020, Pazar 14:24 Son Güncelleme:
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Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir bir transferi daha açıkladı. İstanbul temsilcisi 25 yaşındaki Belçikalı sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo’yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien’de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek.

Boli Bolingoli-Mbombo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.





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