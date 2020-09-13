Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir bir transferi daha açıkladı. İstanbul temsilcisi 25 yaşındaki Belçikalı sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:
Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo’yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien’de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek.
Boli Bolingoli-Mbombo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
https://twitter.com/ibfk2014/status/1305102415461363712
https://twitter.com/ibfk2014/status/1305105114387173376