Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo’nun ayrılığını açıkladı

Başakşehir FK, Boli Bolingoli-Mbombo ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.

Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.