Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in lideri Beşiktaş 30. haftanın açılış maçında uzun bir süre sonra Gençlerbirliği karşısında kazanan Mepidol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri zorlu deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor. Hem de hafta içinde rakibiyle Türkiye Kupası'nda oynayacağı maç öncesinde gözdağı verme peşinde. Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği karşısında aldı. Başakşehir Beşiktaş gibi zorlu bir rakibi yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan 6'sını kazandı. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.

Başakşehir - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda, yarın saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a karşı hedefi mutlaka galip gelerek puanını 32'ye çıkarmak ve biraz daha fazla nefes almak olacak. Geçen sezonun şampiyonu, bu sezon büyük bir çöküş içinde ve düşme hattının hemen yukarısında bulunuyor. Her hafta sadece 1 maçla değişen puan durumunda, kaybettiğinde düşme hattına inen, puan aldığında da hemen üstüne çıkan Medipol Başakşehir, 10 maçlık kazanamama serisini geçen hafta bitirdi. Okan Buruk'un zamanında başlayan kaybetme serisi Aykut Kocaman'ın gelmesinden sonra devam etti ve Başakşehir,19'uncu hafta ile 28'inci hafta arasında geçen 10 maçta 6 mağlubiyet 4 beraberlik aldı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 6 lig maçında galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90'ıncı dakikada attığı golle yenerek galibiyetle tanıştı. Medipol Başakşehir'de 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte; sezon başı sakatlanan Caicara ile tedavileri devam eden Bolingoli, Mahmut, Chadli ve Duarte, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada kadroda olmayacak.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN CENK TOSUN VE GÖKHAN TÖRE YOK

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 eksikle çıkacak. Bu eksiklerin en önemlisi ise teknik direktör Sergen Yalçın. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, yarın akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra futbolculardan Cenk Tosun ve Gökhan Töre maç kadrosunda olamayacak. Çıktığı ilk lig maçı olan Gençlerbirliği maçında 2 gol atan ve maçtan sonra sakatlandığı anlaşılan Cenk Tosun, sakatlığının ardından 2 gün önce takımdan ayrı bireysel program dahilinde düz koşulara başladı. Henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün yarınki mücadelede riske edilmesi beklenmiyor. Cenk Tosun'un 21 Mart'taki Fenerbahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan Töre. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SARI KART SIKINTISI

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Rachid Ghezzal, Valentine Rosier, Necip Uysal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesinde bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'la hiç bir şekilde diyaloğa girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırına gelmiş durumda. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 31'inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 25 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 6 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 29 golüne, turuncu-lacivertli ekip 30 golle yanıt verdi.

Son 10 maçta 3 galibiyet

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet aldı..

Rakibi karşısında 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekibe karşılık, Medipol Başakşehir dört zafer elde etti.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 gol atarken, Medipol Başakşehir 12 kez fileleri havalandırdı.

Deplasmanda bir kez kazandı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaştı..

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Kupada 2 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.



