Aykut Kocaman ile yollarını ayırıp Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Belözoğlu milli arada Kocaelispor'la oynadıkları hazırlık maçında takımın başındaydı ve geçen sezon Fenerbahçe 'de oynattığı sisteme benzer bir oyuncu planlamasıyla Başakşehir'i de bizlere izleteceğinin sinyalini verdi. Orta saha ikilisini Danijel Aleksic ve Deniz Türüç olarak sahaya sürdü. Türüç'ü Başakşehir formasıyla sadece 1 kez merkez orta saha olarak izlemiştik. O maçta da Manchester United'a karşı yanında İrfan Can Kahveci ile oynamıştı. Kanatlarda Edin Vişça ve Nacer Chadli forma giydi. Vişça 2 golle oynadı. Süper Lig'de bu sezon gol sevinci yaşayamamıştı... Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Junior Caiçara sağ bekteki yerine geri döndü. Beşiktaş karşısında da benzer tercihler şaşırtmayacaktır. Takımdaki tek eksik Ömer Ali Şahiner...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Milli ara öncesi Sivasspor 'u 2-1'le geçen Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın cezası sebebiyle yedek kulübesinde değil tribünde olacak. Takımda da 5 isim sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı... Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman zorlu mücadelede Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Son 2 lig maçını kaçıran Welinton'ın dönüşüyle yeniden "Welinton & Vida" stoper ikilisini bir arada göreceğiz. 2003'lü Serdar Saatçı kenarda bekleyecek. Orta alanda Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanında büyük ihtimalle Oğuzhan Özyakup olacak. Bir kanatta Rachid Ghezzal, diğer kanatta Güven Yalçın formaya yakın. En ileride Michy Batshuayi görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, Emre Belözoğlu öncesi iç sahada oynadığı son 2 lig maçını gol yemeden kazanmıştı.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 4 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %44'lük kesim Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'le çıkacağı ilk maçta siyah-beyazlıları galibiyete yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol olmasını bekliyor.