Başakşehir, Aziz Behich ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Behich ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Aziz Behich’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Giresunspor açıkladı

Giresunspor, Başakşehir’den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz Behich ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.