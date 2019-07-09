Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kamp çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Isınma koşusu ve dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Üç takımlı geniş alan oyun ile antrenman sona erdi.

Mert Günok, Volkan Babacan ve İrfan Can Kahveci antrenmanda yer alırken, izinli olan Mahmut Tekdemir, Joseph Attamah ve Edin Visca idmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Turuncu lacivertli ekip, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.