Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

İki grup halinde top kapma ve paslaşma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte, Junior Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç ve Junior Fernandes’in tedavilerine devam edildi. Edin Visca, Giuliano ve Tolga Ciğerci ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

AA