Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ağrıları olan Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dün yapılan antrenmana katılmayan Edin Visca, bu idmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.