MENÜ

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20 Ekim 2021, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ağrıları olan Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dün yapılan antrenmana katılmayan Edin Visca, bu idmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...