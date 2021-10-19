Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig ’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı. Topla ısınmayla başlayan idman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.