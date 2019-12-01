Başakşehir - Antalyaspor maç sonucu: 2-0 (ÖZET)

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 60’ıncı dakikada Clichy ve 63’üncü dakikada Aleksic’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 25’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2’nci sıraya yerleşti. Antalyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

8.dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.

15.dakikada Antalyaspor takımında Charles çizgide İrfan Can Kahveci'ye yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.

27.dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandı köşe vuruşunda kale sahasında Crivelli yükseldi ancak öncesinde rakibine faul yaptı.

41.dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde uygun durumda topu alan Berkay plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Ferhat müthiş çıkardı.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

54.dakikada Başakşehir etkili geldi. İrfan can'ın pasında topu alan Aleksic bekletmeden vurdu top az farkal auta gitti

GOL! 60.dakikada Başakşehir Clichy ile 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan Gael Clichy çok sert vurdu ve köşeden golü attı

GOL! 63.dakikada Başakşehir Aleksic ile durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan gelen topu uygun durumda alan Aleksic sert vurdu savunmadan seken top ağlara gitti

69.dakikada Charles ceza sahası dışında sert vurdu top üstten auta gitti.

Maçı ev sahibi Başakşehir 2-0 galip bitirdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Clichy, Epureanu, Ponck, Behich (Dk. 58 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia (Dk. 85 Arda Turan), Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Visca, Crivelli

ANTALYASPOR: Ferhat - Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 66 Gustavo Blanco), Doğukan Sinik, Aatif (Dk. 78 Fredy), Mukairu

GOLLER: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir) SARI KARTLAR: Crivelli (Medipol Başakşehir) - Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor)