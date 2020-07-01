Başakşehir Antalya'da takılmıyor! 2015'ten beri

Lider konumda bulunan Başakşehir, 30.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir'in son yıllarda Antalyaspor'a karşı önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Son altı lig maçını da kazanan Başakşehir ayrıca 2015 yılından beri Antalya'da rakibini hep yenmeyi başardı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Başakşehir Antalya'da takılmıyor! 2015'ten beri

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 30.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Mahmut, Aleksic ve Visca gibi eksikleri bulunan Başakşehir'in Galatasaray-Trabzonspor maçının oynandığı haftada Antalya deplasmanında alacağı sonuç son derece önemli olacak.

Başakşehir'in son yıllarda Antalyaspor'a karşı önemli bir üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibine karşı son altı lig maçını da kazanan Başakşehir ayrıca 2015 yılından beri Antalya'da rakibini hep yenmeyi başardı

  • 2015-16 Antalyaspor 1-2 Başakşehir
  • 2016-17 Antalyaspor 0-1 Başakşehir
  • 2017-18 Antalyaspor 0-2 Başakşehir
  • 2018-19 Antalyaspor 0-1 Başakşehir


fanatik.com.tr/Tolga Kuru

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