Başakşehir Antalya'da takılmıyor! 2015'ten beri
Lider konumda bulunan Başakşehir, 30.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir'in son yıllarda Antalyaspor'a karşı önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Son altı lig maçını da kazanan Başakşehir ayrıca 2015 yılından beri Antalya'da rakibini hep yenmeyi başardı
Lider Başakşehir, Süper Lig'in 30.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Mahmut, Aleksic ve Visca gibi eksikleri bulunan Başakşehir'in Galatasaray-Trabzonspor maçının oynandığı haftada Antalya deplasmanında alacağı sonuç son derece önemli olacak.
Başakşehir'in son yıllarda Antalyaspor'a karşı önemli bir üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibine karşı son altı lig maçını da kazanan Başakşehir ayrıca 2015 yılından beri Antalya'da rakibini hep yenmeyi başardı
- 2015-16 Antalyaspor 1-2 Başakşehir
- 2016-17 Antalyaspor 0-1 Başakşehir
- 2017-18 Antalyaspor 0-2 Başakşehir
- 2018-19 Antalyaspor 0-1 Başakşehir
fanatik.com.tr/Tolga Kuru