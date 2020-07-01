Lider Başakşehir, Süper Lig'in 30.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Mahmut, Aleksic ve Visca gibi eksikleri bulunan Başakşehir'in Galatasaray-Trabzonspor maçının oynandığı haftada Antalya deplasmanında alacağı sonuç son derece önemli olacak.

Başakşehir'in son yıllarda Antalyaspor'a karşı önemli bir üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibine karşı son altı lig maçını da kazanan Başakşehir ayrıca 2015 yılından beri Antalya'da rakibini hep yenmeyi başardı

2015-16 Antalyaspor 1-2 Başakşehir

2016-17 Antalyaspor 0-1 Başakşehir

2017-18 Antalyaspor 0-2 Başakşehir

2018-19 Antalyaspor 0-1 Başakşehir





fanatik.com.tr/Tolga Kuru