Başakşehir altyapısı evden çalışmalara devam ediyor

Corona virüs tüm spor organizasyonlarının durmasına yol açtı, sporcular antrenman yapamaz hale geldi. Profesyonel sporcular özel programlarla sağlıklarını dengede tutabiliyorlar. Peki ya altyapıdakiler?

Medipol Başakşehir, salgın başlar başlamaz bir online programı devreye soktu. Çocuklar evlerinde antrenmanlarına sahadaki gibi devam ediyor, spor psikologlarıyla görüşüyor, diyetisyenlerle buluşuyor.

Masörün, tüm hocaların katıldığı seanslarda antrenmanlarına devam ediyorlar. Peki sistem tam olarak nasıl işliyor? Medipol Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit, TRT SPOR'a anlattı.

"Çocuklara bu dönemin en iyi şekilde anlatılması en büyük amacımız" diyen Yiğit, çalışmalara ilk 3 günün ardından direkt başladıklarını belirtti.

Yiğit, o günden bu yana, diyetisyenlerin masörlerin katılımıyla çocukları zinde tuttuklarını söyledi. Çektikleri özel videolarla da eğitime desteklerde bulunduklarını ifade eden Yiğit, ailelerden ve çocuklardan gelen dönüşleri de şöyle anlattı: "Gülümsüyorlar ve bir şeyler yaptıklarını hissediyorlar. En önemlisi de o."



