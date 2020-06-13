Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, koronavirüs arası sonrası ilk maçında Erol Bulut'un Alanyaspor'u ile kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Başakşehir'i en son bıraktığımızda Trabzonspor deplasmanından 1-1'le dönüyordu... O skor, liderliği Trabzonspor'a kaptırmalarına neden oldu ancak öncesinde de müthiş UEFA Avrupa Ligi zaferleri yaşatıp ligde de üst üste galibiyetler almışlardı... Trabzon'daki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli stoper Alexandru Epureanu ilk 11'e dönüyor, TD Okan Buruk'un kritik maçta hiçbir eksik oyuncusu bulunmuyor. Babası geçtiğimiz günlerde vefat eden Demba Ba'nın durumu maç saati netleşecek.

Alanyaspor ise Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş diye giden yenilgi serisini Rizespor beraberliği ve Gaziantep FK galibiyetleriyle bertaraf etmişti... Salgın arası boyunca TD Erol Bulut'un adı sürekli Fenerbahçe ile anılmış olsa da genç teknik adam Alanyaspor'a olan bağlılığından ödün vermedi ve sezon sonuna kadar olası transferi hakkında konuşmayacağını, tüm planlarını Akdeniz ekibinde devam edecekmiş gibi yaptığını açıkladı. Orta sahada Manolis Siopis, kanatlarda Efecan Karaca ve Junior Fernandes, hücumun en ilerisinde Papiss Cisse ve arkasında Anastasios Bakasetas ile oldukça tehlikeli bir takım görümündeler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, koronavirüs salgını öncesinde iç sahada oynadığı son 5 lig maçında fire vermemişti!

- Alanyaspor, koronavirüs salgını öncesinde ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabilmişti. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 3 lig maçı "berabere" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %58'lik kesim Trabzonspor'un İzmir'den 3 puanla döndüğü haftada turuncu-lacivertlilerden de hata beklemiyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ÖNERİSİ CAN TONGO’NUN İSE...

Bu yıl şampiyonluk yarışında ciddi bir aday olan Başakşehir, ligin iyi takımlarından Alanya’yı konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde ara öncesi son dönemde iyi işlere imza atıyorlardı. Alanya bu maçta iyi mücadele ortaya koyacaktır ancak işleri zor görünüyor. Maç sonu 1 veya ev sahibi 1.5 üst bahisleri değerlendirilebilir.



