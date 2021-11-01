Aykut Kocaman'la sezona başlayıp Emre Belözoğlu'yla yola devam eden Başakşehir, Belözoğlu ile çıktığı 2 maçı da kazanıp 10 hafta sonunda 12 puan topladı. Belözoğlu geldikten sonra en belirgin değişiklik sağ bek ve stoper bölgelerinde gerçekleşti. Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Junior Caiçara sağ beke, formasına kavuştu. Sezon başında forma şansı bulamayan Alexandru Epureanu ise sol stopere geçti. Kanatlarda Edin Vişça ve Deniz Türüç ile en ileride Stefano Okaka takımın değişilmezleri... Herhangi bir sakatlık ya da ceza söz konusu değil. Orta alanda değişik üçlüler deneyen Belözoğlu'nun büyük ihtimalle "Mahmut, Berkay & Tolga" ile maça başlaması bekleniyor. Tolga Ciğerci yerine Nacer Chadli de görebiliriz.

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezona Samet Aybaba ile start veren Adana Demirspor ise 4. haftada kan değişikliği yapıp takımı Vincenzo Montella'ya emanet etmişti. Montella ilk maçında Fatih Karagümrük'ten fark yedikten sonra iyi bir çıkış yakalamış, 4 maçta 10 puan toplamıştı. Son 2 maçta ise işler yolunda gitmiyor, Yeni Malatyaspor yenilgisi ile Sivasspor beraberliği moralleri biraz bozdu. Sivas deplasmanında kırmızı kart gören Babajide Akintola 2 maç ceza aldı. 1'ini kupada çekti, Başakşehir maçında da takımını yalnız bırakacak. Yine Sivas deplasmanında sakatlanarak oyunu terk eden sağ bek Jonas Svensson'un durumu maç saati netleşecek. Montella'nın orijini stoper olan Khadim Rassoul'ü sol bekte değerlendirdiğini biliyoruz. Serbest rolde görmeye alıştığımız Younes Belhanda'yı da orta sahanın merkezine daha yakın oynatıyor. Hücum merkezi de şüphesiz Mario Balotelli olacak. Savunmada Simon Deli, ileride bir başka "deli" Balotelli oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile çıktığı 2 maç da "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Adana Demirspor'un ligdeki son 3 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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