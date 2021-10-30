Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda, geniş alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.