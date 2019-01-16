Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyeceğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 35 puan ile lider durumda olan Medipol Başakşehir'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Abdullah Avcı ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00’de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir.

Abdullah Avcı, 2014 Ağustos ayından beri Medipol Başakşehir'i çalıştırıyor.

Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı yıllarda Başakşehir sırasıyla 2017-18 sezonunu 3., 2016-17 sezonunu 2., 2015-16 sezonunu 4. ve 2014-15 sezonunu 4. sırada tamamlayarak bu sezonlar içerisinde zirve yarışını sürdürmüştü.