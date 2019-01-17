Başakşehir, Abdullah Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatmak için İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenledi. Tecrübeli teknik adam kulübüyle olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz uzun süreli planlamalar yapıyoruz. Bu sebeple doğru yolda ilerliyoruz. Abdullah hocanın yardımcıları ile birlikte bu kulübe çok büyük katkıları var.

Bizim her yıl amacımız, bu kulübü daha da büyütmek. Uluslararası alanda da ses getiren bir camia durumuna getirmek. Saha ve teknik kısım patronluğunu tamamen Abdullah hocaya verdik. Kendisine 1 gün evvel deklare ettik ve 5 yıl daha çalışma istedik.

"SİYASET MÜDAHALE ETMİŞ OLSA..."

Başakşehir Kulübü 7 ortaklı bir anonim şirketidir. Kötü yönetimden sorumluyuz. Aslında biz zoru başarıyoruz. Siyaset müdahale etmiş olsaydı, Rize ligden düşmezdi ya da İBB Spor Kulübü düşmezdi.

Yerli altyapıdan gelen bir futbolcunu satışında rekor hala Başakşehir'dedir ve bu rakam hala kırılamadı. Cengiz Ünder, 15 milyon euro, keş.

Herhangi bir devlet şirketinin bize sponsor olma ihtimali sıfırın altında sıfır mümkün değil, böyle bir şey olur mu?

Bizim bütçemizin sadece %16'sı sponsorluk gelirlerinden oluşuyor. Oyuncu satışlarıyla gelirlerimizi arttırdık. Burada bir yanlış yapıyorlar. Yurt dışına sporcu satış rekoru hala bizde. Badji 250 bin Euro'ya aldık. 2 milyon 750'ye sattık. Olympiakos'tan 100 bin'e aldığımız oyuncuyu Ittihad'da 4 milyona sattık.

Türkiye'de bir örnek var mı? Yıllarca birlikte çalışan başkan, teknik direktör. Ben hayatımda Abdullah Avcı'dan başka hocayla çalışmadım.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Haksızlık ediyorlar. Burası uluslararası şirket.

Haksızlık ediyorlar. Doğru olanı alkışlamamız lazım. Ekibimle, hocamızla ve oyuncularımızla olmaktan gurur duyuyorum.

Uluslararası arenada hocamıza talipler olabilir. Bu seneyi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz.

Abdullah Avcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Genç Milli takımlarda çalışırken, 1 Haziran 2006'da bu yola başladık. 17 Kasım'da Milli takıma getirildim. Sonrasında da 5 Haziran 2014 itibariyle yeniden buluştuk. 4,5 sene sonunda geldiğimiz nokta son derece önemli.

Başarılı bir teknik direktörün arkasında ona destek olan bir başkan vardır. Bu futbolu geliştirmeye çalışacağız. Dünyadaki modern futbolu uyguluyoruz ve bunun sonucunu alırken saygı görüyoruz.

Belki de Avrupa'da ilk defa stat, alt yapı ve akademi aynı anda hizmette olacak. Çok önemli futbolcularla çalışıyoruz. Futbolcularımızın adına da kişisel tarihimizi zenginleştirme evresine adım atmak istiyoruz.

Umarım hem Türk futbolu adına hem de kulübüm adına hayırlısı olur. Başkan ve teknik ekibe teşekkür ediyorum.

Kısa, orta ve uzun vade planlarıyla hareket ettik. Aldığımız sonuçlar bizi yarışmanın içine erken itti. Futbolda kısa vadedeki hedefimiz, bu sezonu sonuçlandırmak. Bir kupa kazanmak kulübün kültürünü de oluşturacaktır. Sonra da akademi projesi var.

Futbolda her zaman büyük neticeler alamayabilirsin. 4,5 seneye baktığımızda bir istikrar yakaladık. Yurt dışına oyuncu yollamak da beni mutlu edecek.

Benim çalışma modellerim vardır. Herkes fikrini söyler. Ekibim de kendini geliştirmelidir. Bugünün dönemi ve liderleri bu şekilde çalışıyorlar. Şuan ekibimiz içerisinde de potansiyelli antrenörler var. Bu Türk futboluna katkı sağlayacaktır.

Bizim kulüple gönül bağımız var. Belediye döneminde işler kötü gidiyordu, takıma hakim olamıyordum. Başkanın yanına gidip "İşler iyiye gitmiyor dedim" oyuncuların yanına gidelim dedi.

Bu durumu takımla da paylaştık. Benim buralara gelmemde başkanın da büyük payı vardır.







