Bu sezonki Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile başlayan M.Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'a Fatih Terim Stadı'nda 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup olunca Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılmış ve Roma, Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger ile eşlemişti. İstanbul temsilcisi, burada ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 yenilirken, sahasında da Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, grubun üçüncü karşılaşmasında ise sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek bu aşamada ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Avrupa'da 7 maç sonra galip

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger galibiyetiyle birlikte Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra üç puan sevinci yaşadı. En son 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında evinde Braga'yı 2-1 yenen Başakşehir, bu müsabakadan sonra oynadığı 6 mücadelede 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı. Söz konusu süreçte kalesinde 9 gol gören Okan Buruk'un takımı, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabilmişti.

M.Başakşehir'in Braga karşılaşmasından sonra oynadığı Avrupa karşılaşmaları ve aldığı sonuçlar şöyle:

2018-2019

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Başakşehir: 0 - Burnley: 0

Burnley: 1 - Başakşehir: 0

2019-2020

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1

Olympiakos: 2 - Başakşehir: 0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu

Roma: 4 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 1 - B.Mönchengladbach: 1

Başakşehir: 1 - Wolfsberger: 0

Tek 3 puan Başakşehir'den

2019-2020 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da grup aşamasında temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir toplamda 12 maça çıktı. Bu takımlar arasında hanesine tek 3 puan yazdıran ekip turuncu-lacivertliler oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, şu ana kadar 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Trabzonspor da sarı-kırmızılılarla aynı kaderi paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise 3 maçta da rakiplerine boyun eğdi.

AA