Başakşehir, 5 eksikle Sivasspor maçı hazırlıkları sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken az süre alan ve oynamayan futbolcular dinamik ısınmayla idmana başladı. Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay idmana katılmadı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.