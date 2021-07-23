Başakşehir, 3 eksikle yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Atabey Çiçek ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlık maçında yarın saat 19.00’da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.