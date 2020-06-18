Başakşehir 2 maçta finale çıkabilir

Bu durum Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir için büyük bir şans olabilir. Turuncu- Lacivertliler 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag’ı elediği taktirde çeyrek finale kalacak. Son 8’de, 5-6 Ağustos’tan itibaren maçlar Almanya’da Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen ve Köln şehrinde oynanacak. Başakşehir buradaki 2 maçını kazanıp 21 Ağustos’ta Köln’de yapılacak finalde boy gösterebilecek. Başakşehir’in Kopenhag ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının yerini de UEFA belirleyecek