Başakşehir 2 maçta finale çıkabilir

Avrupa Ligi Almanya’nın 4 farklı şehrinde Play-Off sisteminde tek maç üzerinden oynanacak.

18 Haziran 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Başakşehir 2 maçta finale çıkabilir

Bu durum Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir için büyük bir şans olabilir. Turuncu- Lacivertliler 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag’ı elediği taktirde çeyrek finale kalacak. Son 8’de, 5-6 Ağustos’tan itibaren maçlar Almanya’da Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen ve Köln şehrinde oynanacak. Başakşehir buradaki 2 maçını kazanıp 21 Ağustos’ta Köln’de yapılacak finalde boy gösterebilecek. Başakşehir’in Kopenhag ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının yerini de UEFA belirleyecek

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