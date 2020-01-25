Başakşehir 16 maç sonra yenildi

Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir sahasında 2-0 mağlup ayrıldı. Okan Buruk yönetimindeki takım böylece ligde 16 maç aradan sonra kaybetti. Başakşehir ligde en son yine Fenerbahçe karşısında sezonun 2.haftasında 2-1'lik skorla yenilmişti.

Başakşehir 154 gün sonra ligde yenildi

Başakşehir en son 24.08.2019 tarihinde sahasında Fenerbahçe karşısında 2-1 kaybetmişti. Bu maçtan sonra 16 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik alan Başakşehir 36 puan toplamıştı. Başakşehir ligin ilk iki maçını puansız tamamlamıştı.

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