Hopa - İskenderun arasındaki 4 denizimizi kapsayan ve Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Turu Rekor denemesi denizlerimize dair farkındalık yaratmayı ve açık deniz yelkenciliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Mireli, Hopa ile İskenderun arasındaki 1500 millik rotayı yelken gücü ile tek başına, hiç durmadan tamamlayarak Türkiye Turu Rekoru’nu elde etmeyi hedefliyor. 28 Mayıs 2022’de rekor itibarıyla denemesine başlayan sporcu, gerçekleşirse turun sonunda rotayı tamamlayan ilk kadın yelkenci unvanına sahip olacak.

Hopa Limanı’ndan başlayıp, Hatay - İskenderun Limanı’nda son bulacak rekor denemesinde; kıyılara yaklaşık 1 millik mesafede Yelken Federasyonu tarafından belirlenen Sinop - İnceburun, Datça Knidos ve Kıbrıs - Zafer Adaları kapılarından geçilecek.

Mireli’ye, İstanbul ve Çanakkale Boğazı seyirlerinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri destek verecek. Seyrin tamamı Yelken Federasyonu ve ilgi duyanlar tarafından “share.garmin.com/istanbul” adresinden uydu bağlantısı ile anlık olarak takip edilebilecek.

Denizde öğrenecek çok şey var"

"Türkiye Turu Rekoru" denemesi öncesindeki hazırlık süreciyle ilgili olarak Mireli, "Denizde tek başına olmayı, yalnız seyri seviyorum. Çünkü denizden öğrenecek çok şey var. Tek başına seyretmek sınırlarınızı zorluyor. Karada her zaman vazgeçme şansınız var. Ancak denizde karşınıza çıkan problemlerle baş etmek zorundasınız. Denizde tek başıma olmak en iyi beni ortaya çıkarıyor" dedi.

Başak Mireli Kimdir?

Fenerbahçe Yelken Kulübü’nde yelken sporuna başlayan Türkiye’nin tek solo kadın yelken sporcusu Başak Mireli, uzun yıllar İstanbul Yelken Kulübü sporcusu olarak yat kategorisinde yarıştı. Haziran 2022’de Türkiye Turu Rekoru denemesini tamamladıktan sonra eşi Ömer Öcel ile çıkacağı dünya turunun ilk ayağında, Aralık 2022’de solo Atlantik geçişini yaparak, tek başına okyanus geçen ilk Türk kadın denizci olmayı da hedefliyor.