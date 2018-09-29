Başak Eraydın, yarı finalde elendi

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilen ITF 60K Turnuvası’nın yarı finalinde sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başak Eraydın, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tek kadınlar yarı finalinde ev sahibi ülkeden Paula Badosa ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 6-2 kaybeden 24 yaşındaki tenisçi, tie-break’e taşıdığı ikinci sette ise sakatlığı nedeniyle maçtan çekilerek turnuvadan elendi.