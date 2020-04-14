Baş ağrısını anında kesebileceğiniz mucizevi bitkisel çözümler bulunmaktadır.

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Limon Suyu: Limon suyu ile birlikte baş ağrınızı dindirmek mümkün. Limon suyu günde iki defa tüketilerek içilir. Dehidrasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletir. Limon suyu ayrıca pH seviyesini de dengelemektedir. Günlük olarak limon suyu tüketerek baş ağrınızı geçirebilirsiniz.

Kahve: Kafein miktarından zengin olan kahve baş ağrısını geçirmektedir. Ağrıya oldukça iyi gelen kahve kan damarları seviyesini de dengeler. Özellikle zonklama şeklinde ağrı hissiyatı uyandıran baş ağrısını kahve ile geçirmeniz mümkün. Kan damarlarını azaltarak ağrıyı geçirir. Fazla kahve tüketmek yan etki yapabilir. Günde en fazla 2 fincan kahve tüketerek baş ağrınızı geçirebilirsiniz.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi sindirim sisteminizi düzenler ve sahip olduğu besin değerleri ile birlikte baş ağrınızı hafifletir. Vücuttaki tüm sıvıları dengeler. Baş ağrısına en etkili doğal yöntemlerden biri olarak bilinir. Elma sirkesini bir bardak suyun içerisine yarım litre atarak tüketebilirsiniz. Ayrıca vücuttaki susuzluğu da elma sirkesi ile birlikte atabilirsiniz.

Lavanta: Baş ağrınızı anında dindirecek olan bitkisel yöntemlerden biri de lavantadır. Lavanta kişiyi sakinleştirir ve sinir sistemine olumlu etki yapar. Böylelikle baş ağrısı şikayetlerinizden kurtulursunuz. Lavanta ayrıca migren ataklarını da dindirir. Özellikle stresli bir yaşantınız varsa bu baş ağrısına neden olacaktır. Dolayısıyla lavanta tüketerek baş ağrınızı anında kesebilirsiniz.

Nane Limon Çayı: Baş ağrısına iyi gelen pek çok bitki çayları bulunmaktadır. Nane limon çayları ise o o bitkisel çaylardan biridir. Nane limon çayı kişiyi ferahlatır ve rahatlatır. Nane limon çayını günde 2 kez tüketerek baş ağrınızı dindirebilirsiniz. Ayrıca nane limonu karıştırarak başınıza bez yardımı ile sürerek de baş ağrınızı kesebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Zencefil: Zencefil ile birlikte baş ağrınızı geçirmek mümkündür. Zencefil çayı tüketerek sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz. Sinir sistemine de olumlu etkisi olan zencefil çayı ağrı hissiyatınızı azaltacaktır. Her derde deva olarak bilinen zencefil baş ağrısı çekenlerin de umut ışığı oluyor. Zencefil doğal bir ağrı kesicidir.

Buz Uygulaması: Buz uygulaması ile birlikte dayanılmaz baş ağrılarınızı geçirebilirsiniz. Bir bez yardımı ile birlikte buzu başınıza tutarak ağrılarınızı dindirmek mümkün. Buz beyne giden damarları uyuşturacak ve bu şekilde ağrı hissetmenizi engelleyecektir. Oldukça iyi gelen buz uygulamasını yaparak kısa sürede sonuç alabilirsiniz. Buz uygulaması vücudun kan akışını düzenler ve normal seviyeye getirir.

Akupunktur: Parmaklarınıza akupunktur masajı yaparak baş ağrınızı hafifletebilirsiniz. Baş parmağınızın üstüne yukarı aşağı şekilde masaj yapabilirsiniz. Burada bulunan damarlar doğrudan başınıza giden damarlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu akupunktur masajı baş ağrısını hafifletecektir. Masaj yaparken yukarı aşağı ve hızlı bir şekilde dairesel hareketler yaparak 10 dakika boyunca bu masajı yapmanız yeterli olacaktır.

Şiddetli Baş Ağrısına ve Başın Sağ-Sol Tarafına İyi Gelen Çözümler

Şiddetli baş ağrısına yönelik yapacağınız boyun egzersizleri ve boyun masajları bulunmaktadır. Bu masajlar ve egzersizler ile birlikte kısa sürede baş ağrısı şikayetlerinizi minimum seviyeye indireceksiniz. Sürekli baş ağrısı problemleri yaşıyorsanız bu egzersizleri uygulayabilir ve sonuç alabilirsiniz.

Boyun Egzersizi: Düzenli olarak yapacağınız boyun egzersizi başın sağ ve sol tarafına iyi gelecek ve bu şekilde baş ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Boyun kaslarını geliştirerek baş ağrısı şikayetlerinizden kurtulacaksınız. Boyun egzersizi için ilk olarak dik durarak başlamanız gerekmektedir. Daha sonra sağa sola ve öne arkaya 10 defa yaparak boyun egzersizini yapabilirsiniz. Ayrıca bir sağa bir sola bakarak 10 kere bu hareketi tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde baş ağrıları şikayetleriniz hafifleyecektir.

Boyun Masajı: Boynunuzun arka tarafına doğru yapacağınız masaj ile birlikte baş ağrılarınızdan kurtulabileceksiniz. Bu masajı yapmak için herhangi birinden yardım almanıza gerek yok. Dik bir pozisyonda elinizin içi ile boynunuza omurga başlangıcına doğru yukarı aşağı 10 dakika boyunca masaj yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapmanız çabuk sonuç almanız açısından etkili olacaktır.

Uyumak: Eğer şiddetli baş ağrınız varsa uyuyarak baş ağrınızı geçirebilirsiniz. Baş ağrısı uykusuzluğa bağlı olarak gelişebilmektedir. Dolayısıyla uykunuzu ihmal etmemeniz baş ağrınızı geçirmeniz açısından oldukça önemlidir.

Su: Bol bol su içmek dolaşım sistemini ve sinir sistemine iyi gelecektir. Vücut susuz kaldığı durumlarda baş ağrısı olarak tepki verir. Eğer vücudunuzu uzun zamandır susuz bıraktıysanız en son ne zaman su içtiğinizi hatırlamıyorsanız bol bol su içmeniz baş ağrınızı geçirecektir. Su içmek her türlü size fayda verecektir. Günde en az 2 litre su içmeye özen göstererek baş ağrınızı geçirebilirsiniz.

Egzersiz Yapmak: Spor yaparak egzersiz yaparak baş ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Egzersiz yapmak sindirim sisteminiz ve sinir sisteminize oldukça faydalıdır. Sık sık baş ağrısı şikayetleri yaşıyorsanız işe egzersiz yapmakla başlayabilirsiniz. Gün içerisinde 10 dakika egzersiz yaparak baş ağrınızı geçirebilirsiniz. Egzersiz yaptıktan sonra ılık bir duş alarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bu şekilde baş ağrısından kurtulabilirsiniz.