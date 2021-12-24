Galatasaray 'da alınan peş peşe mağlubiyetlerin ardından yönetim ve futbolcular yaylım ateşine tutuldu. Avrupa'da bambaşka bir grafik sergileyen Galatasaray'ın ligdeki bu kötü gidişatın faturası yönetime kesildi. Hal böyle olunca takım içinde de çatlak sesler yükselmeye başladı... Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı beğeni sarı-kırmızılı takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medyada bir taraftarın yaşlandırılmış Fatih Terim ve Burak Elmas fotoğrafı ile paylaştığı ''Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözlerini beğendi.

Yurt dışından talipleri olduğu konuşulan Bartuğ Elmaz’ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için böyle bir tavır takındığı konuşuluyor.