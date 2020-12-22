Bartuğ Elmaz kimdir? kaç yaşında? Hangi bölgede oynuyor?
Galatasaray'ın evinde galip bitirdiği Göztepe maçının son anlarında oyuna giren Bartuğ Elmaz, ilk kez Süper Lig'de maça çıktı. Sporseverlerin merak ettiği ve Bartuğ Elmaz kimdir? kaç yaşında? hangi mevkide oynuyor? gibi soruları detayları haberimizde...
Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelmiş ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamamıştı. Bartuğ, bu duruma çok üzülmüş ve onu teknik heyet teselli etmişti.
Bartuğ Elmaz bu kez Göztepe maçının 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bartuğ Elmaz ota sahada görev yapıyor
2003 doğumlu genç futbolcu, orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Günümüzde '6 numara' olarak ifade edilen bölgede görev yapan Bartuğ Elmaz, oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Bartuğ Elmaz'ın göstereceği performans sonrası sezonun ikinci yarısında Taylan Antalyalı'nın ardından rotasyon oyuncusu olabilir