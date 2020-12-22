Bartuğ Elmaz kimdir? kaç yaşında? Hangi bölgede oynuyor?

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelmiş ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamamıştı. Bartuğ, bu duruma çok üzülmüş ve onu teknik heyet teselli etmişti.

Bartuğ Elmaz bu kez Göztepe maçının 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bartuğ Elmaz ota sahada görev yapıyor

2003 doğumlu genç futbolcu, orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Günümüzde '6 numara' olarak ifade edilen bölgede görev yapan Bartuğ Elmaz, oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Bartuğ Elmaz'ın göstereceği performans sonrası sezonun ikinci yarısında Taylan Antalyalı'nın ardından rotasyon oyuncusu olabilir