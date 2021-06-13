Bartuğ Elmaz kimdir? Kaç yaşında?

Galatasaray U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi. Bu nedenle 18 yaşındaki genç orta saha U19 takımının Alanyaspor maçında kadroya alınmadı. Erzurumspor maçında da yedek başladı. Yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt veren Bartuğ'un yeni sezon hazırlıklarına da katılmayacağı belirtiliyor.

16 maçta oynamıştı...

U19 Ligi'nde lider durumda bulunan Galatasaray'da Bartuğ Elmaz 16 maçta forma giymiş ve takımına büyük katkı sağlayarak 4 gol atmıştı.

2 yıllık sözleşme yapılmıştı!

19 Şubat 2003 Tekirdağ doğumlu olan Bartuğ Elmaz Galatasaray U19 takımı forması giyiyor. Galatasaray 2020'de genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesi 2022 haziranda sona eriyor.

Bartuğ Elmaz ota sahada görev yapıyor

2003 doğumlu genç futbolcu, orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Günümüzde '6 numara' olarak ifade edilen bölgede görev yapan Bartuğ Elmaz, oyun görüşü ile dikkat çekiyor.

35 kez milli oldu

U15, U16 ve U17 milli takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu 35 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fatih Terim ne demişti?

"Bartuğ, bizim yeteneklerimizden bir tanesi. İçlerinde en küçüğü. Daha yeni 16'yı bitirdi. Kendisinden önemli şeyler bekliyoruz. Zaman zaman Galatasaraylılara böyle tatlı sürprizlerimiz olacak. Öz kaynaklarımızı inşallah harekete geçiriyoruz. Pandemi döneminde genç oyuncuların 1 seneye yakın evlerinde kalmaları kolay değil. Bartuğ'a bir borcumuz olsun. Bazen böyle oluyor. Buraya gelmesi, onu düşündüğümüzü bilmesi bile onun için önemli. İnşallah çalışacak ve Galatasaray formasını diğer ağabeyleri gibi alacak. Biz de genç oyuncuların sayısını ne kadar çoğaltırsak kulübümüzü her anlamda ileri taşımız olacağız. Bu düşüncemizden ödün vermeden, vazgeçmeden devam edeceğiz."



