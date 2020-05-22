İspanya Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, kruvaziyerdeki Kovid-19 tespit edilen mürettebatın yolculardan ve diğer çalışma arkadaşlarından izole edildiği, geminin karantinaya alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu, şu an için hastalığı hafif geçirdiği kaydedildi.

Yolcu gemilerinin İspanyol limanlarına girişlerinin yasak olduğunu ancak bu durumda bir ayrıcalık tanındığı belirtilen açıklamada, gemide şimdilik başka vakaya rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre, 400 yolculu gemide Türk vatandaşı olduğuna dair şu ana kadar İspanyol makamlarından hiçbir bilgi ulaşmadı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında kara, hava veya deniz yoluyla ülkeye gelen tüm yabancıların 14 gün karantinaya alınmasına ilişkin kararname çıkarmıştı.

Kovid-19'un Avrupa'da en yaygın görüldüğü ülkelerde biri olan İspanya'da son verilere göre 27 bin 940 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.