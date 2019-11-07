UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid’e Rodrygo’nun 3, Benzema’nın 2 ve Ramos’un penaltı golüyle 6-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Baroni'den Sarı Kırmızılılar'ı kızdıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu forma giydiği dönemde Galatasaray derbilerinde göstermiş olduğu performans ve attığı gollerle de dikkat çekiyordu.

Baroni paylaşımında" Üzülmeyin" ifadesine yer verdi. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.