Demir Grup Sivasspor transferin son gününde Bursaspor’dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Barış Yardımcı’yı kadrosuna kattı ve tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Fenerbaçe’de başlayan Barış Yardımcı sırasıyla Kasımpaşa, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Gaziantepspor formaları giydi. Son olarak Bursaspor’da forma giyen savunma oyuncusu geçen yıl Süper Lig’de Bursa ile 26 maçta forma giydi.

Süper Lig’de bugüne kadar 145 maçta forma giyen Barış, 1 gol atıp, 10 asist kaydetti. Barış Yardımcı 2 kez de A Milli Takım forması giydi.