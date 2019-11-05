SÜPER Lig’in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe, Kayseri-F.Bahçe maçlarında tartışmalı kararlarda VAR’ın devreye girmemesi iki camiada infiale neden oldu. Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek 27 Eylül’de beIN SPORTS’a yaptığı özel açıklamalarda şunları vurguladı: “Video hakemlerimize şu şekilde anlatıyoruz; sahadaki bir pozisyona müdahale edip etmeme kararını verirken sahadaki hakemin kararını referans almanız gerekiyor. Bir pozisyona video hakemin müdahale etmesi için açık ve bariz hata ya da gözden kaçan bir olay olması gerekiyor. Siyah veya beyaz kadar açık olacak. Bir şüpheye yer bırakmayacak pozisyonlardan bahsediyoruz.

ORTANIN OTORİTESİ SARSILMASIN

UEFA VE FIFA’nın eğitimleri kaya ve çakıl taşı görselleriyle yapılıyor. Bir tane kaya resmi var. Bu açık ve bariz hatadır deniliyor. Yanında da toprağın içinde çakıl taşları olan bir fotoğraf var. Bunla ise VAR’ın müdahale alanın dışındadır denmek isteniyor. Biz de Video Yardımcı Hakemlerden bunu istiyoruz. Sahadaki hakemin otoritesinin sarsılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla hakemin sahada verdiği karar kesinlikle açık ve bariz şekilde yanlış değilse VAR’ın bu karara müdahale etmemesi gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. VAR protokolünün pek çok yerinde ‘nihai karar her zaman hakeme aittir’ diyor. Açık ve bariz hata cümlesi protokolde belki de 50 kere geçiyor.

DOĞRULUĞUNA BAKMIYORLAR

Video Yardımcı Hakemin bir pozisyonla ilgili bir fikri olabilir. Fakat video hakemin fikri değil sahadaki hakemin kararının kesinlikle yanlış olup olmadığı önemli. Yani Video Yardımcı Hakem, bir kararın doğru karar olup olmadığı değil, sahadaki kararın kesinlikle yanlış olup olmadığına bakıyor. Tabii ki bazı pozisyonlarda Video Yardımcı Hakem ile hakem arasındaki konuşmada önemli. Hakemin sahada ne gördüğünü video hakeme aktarması gerekir ki video hakem neyi kontrol etmesi gerektiğini bilsin. Protokol de ‘Video Yardımcı Hakem, hakeme ne karar vereceğini söylemez. Pozisyonu anlatır ve tarif eder’ diyor. Tabii ki herhangi bir şüphede kalırsa Video Yardımcı Hakemle fikir alışverişine girebilir. Genelde hakemin kararını vermesi isteniyor.”

MiNiMUM MUDAHALE MAKSiMUM FAYDA

MHK, son haftalarda daha da artan VAR Sistemi ile ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı: Öncelikle TFF ve Merkez Hakem Kurulu, hakemliğin her adımında IFAB ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uygulamaktadır ve uygulayacaktır. Sistem hakem kararlarında 100% bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. Aksi zaten Oyun Kurallarına göre mümkün değildir, çünkü çoğu karar Hakemin kanaatine göre verilmektedir, yani kişiseldir.

PUANI DÜŞMEKTEDİR

Bu yüzden protokolün ana felsefesi: ‘ Minimum müdahale, maksimum Faydadır. VAR Sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur. Bir diğer konuşulan konu ise hakemlerin VAR müdahalesi sonrasında puanlarının düştüğü tartışmalarıdır. Hakem açık ve bariz hata yaptığında VAR müdahalesi olsa da olmasa da puanı düşmektedir. Ayrıca hakem açık ve bariz hata yaptığında eğer VAR Hakemi müdahil olmazsa onun da puanı düşmektedir.

VAR HAKEMi NOT ALIYOR

VAR hakeminin bir müsabaka görevlisi olduğunu söyleyen Barış Şimşek, “VAR bir hakem değil bu unutmamız gerekiyor. VAR bir yardımcı hakem. Aynı sahadaki yardımcı hakem gibi. VAR’ın bir karar verme yetkisi yok. Dolayısıyla performansı hem gözlemci tarafından not olarak raporlanıyor hem de MHK tarafından performansı değerlendiriliyor. Bu sene Merkez Hakem Kurulu ‘nun uygulamaya geçirdiği bir yöntem var. Şampiyonlar Ligi ve dünyanın pek çok ülkesinde aynı yöntem uygulanıyor. Eğer Video hakem müdahale etmemesi gereken pozisyonda müdahale ederse ya da müdahale etmesi gereken bir pozisyonda etmiyorsa aynı sahadaki hakem gibi siyah-beyaz bir hata yapmış olur. Bu müsabaka gözlemcisi tarafından değerlendirerek kendisine not olarak yansıtılıyor” diye konuştu.

YOKMUŞ GİBİ YÖNETMELİ

BARIŞ ŞİMŞEK: “Hakemin her zaman VAR yokmuş gibi maç yönetmesi isteniyor. Bu seneki görüntümüzün bu şekilde olduğunu düşünüyorum. VAR’ın başarılı olması için hakemin bu şekilde karşılaşmayı yönetmesi gerekir.”

SADECE EĞİTİM AMAÇLI!

BARIŞ ŞİMŞEK: “Bizim bu konuda bütün referansımız VAR protokolü. VAR protokolünde görüntülerin sadece eğitim amaçlı kullanabileceği yazılmış. Dolasıyla bizde şu an buna uyuyoruz. IFAB’ın tavsiyesine.”

PROTOKOL DEĞİŞTİ

BARIŞ ŞİMŞEK: “Protokolde daha önceden sadece en üst lig hakemleri Video hakemlik yapıyordu. Protokolün bu kısmı değişti. Yani en üst ligin bir altında görev yapan hakemlerde bu konuda görev yapabiliyor. Bu sezon hakem sayısını yukarı çıkardık.

Kaynak: Akşam