Barış Şimşek 28. kez VAR odasında

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 de AVAR görevlerinde bulundu.

42 yaşındaki hakem, Başakşehir'in evinde Sivasspor'a 1-0 kaybettiği mücadelenin de Video Yardımcı Hakem'liğini yapmıştı. Barış Şimşek, sarı-kırmızılı takımın maçlarındaki son görevine ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıktı. Tecrübeli hakem, bu müsabakada AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak hizmet verdi.

Ayrıca Şimşek, sezon başında Süper Kupa'da Akhisarspor'un penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları 6-5 yenerek kupaya uzandığı karşılaşmanın da Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı.

Barış Şimşek'in 2018-2019 sezonunda Galatasaray ve M.Başakşehir maçlarında aldığı görevler sırasıyla şöyle:

M.Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 1 (VAR)

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (AVAR)

E.Y. Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (VAR)

Atiker Konyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 (VAR)

Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (AVAR)

Galatasaray: 1 - Göztepe: 0 (VAR)