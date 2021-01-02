TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2021 için geri sayım başladı. Yayın gününün gelmesini bekleyen Survivor’ın kadrosundaki isimlerde netleşiyor. Bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmasının 2021 etabı akıllara geldi. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekranlara gelen ve Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor'un 2021'de ne zaman başlayacağı ve kimlerin yarışmacı olarak bu sene yer alacağı merak ediliyor. Ülkemizde Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giyen eski Türk asıllı Alman futbolcu Barış Özbek de Survivor 2021 kadrosunda olacağını açıkladı.

Barış Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli?

14 Eylül 1986'da Almanya'da dünyaya gelen Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısında başladı. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı.

Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur.

Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

Survivor 2021 ne zaman başlıyor?

Geri sayım başlayan Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getireceği yarışma 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de seyirci karşısına çıkacak.

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda kimler var?

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal